Ciambetti: "Bene l'accordo Ue sugli affitti a breve termine' 

BRUXELLES - "Accolgo con favore l'accordo raggiunto ieri sera dal Parlamento e dal Consiglio" sul nuovo regolamento europeo sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi di affitto di alloggi a breve termine "e spero che venga presto formalizzato". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto e relatore del Comitato europeo delle Regioni, Roberto Ciambetti.

Anche "nel mio parere - ha spiegato, abbiamo chiesto che le piattaforme fornissero dati accurati, tempestivi e utilizzabili per informare le nostre politiche comunali e regionali". "Questi dati contribuirebbero a mantenere le nostre città e regioni vivibili e a farle prosperare", ha aggiunto, e "ci aspettiamo che l'Ue includa nella relazione di attuazione la valutazione dell'impatto sugli enti locali e regionali e la loro capacità di elaborare politiche basate sui dati condivisi dalle piattaforme con le autorità competenti. i dati devono essere semplici, armonizzati e accurati per consentire ai nostri enti locali di applicare le norme locali e prendere decisioni per i nostri cittadini".