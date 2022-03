A ottobre l'incontro della commissione ambiente a Milano

BRUXELLES - Milano ospiterà l'incontro della commissione per l'ambiente Enve del Comitato europeo delle regioni i prossimi 6 e 7 ottobre. La riunione, che doveva inizialmente tenersi a Bruxelles il 30 settembre, si terrà invece fuori sede così come "Il Green Deal deve quindi spostarsi dalla dimensione di un singolo piano europeo a molteplici piani locali e regionali", si legge nella proposta presentata da Arianna Censi (Pse), assessora alla mobilità di Milano. "In particolare, la città di Milano offre esempi importanti di progetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e di forte innovazione a livello urbano, metropolitano e regionale."

"Siamo molto soddisfatti che sia stata sostenuta la nostra richiesta di ospitare la commissione esterna di Enve a Milano. Ci impegneremo al massimo perché i lavori siano utili alle azioni verso la sostenibilità energetica e ambientale, nella valorizzazione del ruolo dei comuni e delle città", ha commentato Censi dopo l'ufficializzazione