14,8 miliardi al programma spaziale europeo

BRUXELLES - Finanziamenti per 14,8 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 per i progetti Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo, Copernico, il programma di osservazione spaziale della terra e Egnos, il sistema europeo di copertura per la navigazione geostazionaria, sono previsti dall'aggiornamento al Programma spaziale approvato dal Parlamento europeo. Finanziati anche la sicurezza spaziale tramite il programma Space and Situational Awareness (Ssa) e la nuova iniziativa di comunicazione satellitare governativa (Govsatcom) pensata per la difesa dei confini e il supporto alla protezione civile ed agli interventi umanitari.

Ultimo aggiornamento: 12:41

