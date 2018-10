Pfas: Bizzotto (Lega), pronti emendamenti per voto finale Pe

BRUXELLES - "Sui Pfas siamo alla battaglia finale con il Parlamento Europeo, che voterà la nuova riforma della Direttiva Ue Acque Potabili nella sessione Plenaria del prossimo 22-25 ottobre a Strasburgo. E noi, come avevo promesso a tutti i sindaci dei Comuni Veneti contaminati da Pfas e alle associazioni di cittadini, siamo pronti a ripresentare in aula i miei emendamenti Pfas Zero". Lo dichiara Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, in vista del voto finale sulla revisione della Direttiva 98/83/CE sulla 'Qualità delle acque destinate al consumo umano'. "Vedremo nei prossimi giorni - prosegue - chi firmerà e sosterrà i miei emendamenti che mirano a fissare a quota zero il limite di Pfoa, Pfos e Pfas su tutto il territorio europeo. Il mio è un appello trasversale che rivolgo a tutti i partiti e movimenti presenti in Parlamento, da sinistra a destra, perché quella per i Pfas zero è una battaglia di civiltà per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica che non ha colore politico e che riguarda tutti, soprattutto noi Veneti che abbiamo subito un maxi inquinamento che ha coinvolto 350mila cittadini tra le province di Vicenza, Verona e Padova".

Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre, 12:55

