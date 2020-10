Ha avuto un infarto del miocardio o un ictus, conosce una persona che lo ha avuto?

Si cercano partecipanti

È in corso uno studio con un nuovo farmaco che ha come obiettivo la valutazione della riduzione del rischio di infarto del miocardio e di ictus in persone in sovrappeso e obese.

Può partecipare chi:

è obeso o in sovrappeso

ha avuto un infarto del miocardio o un ictus

ha più di 45 anni

NON ha il diabete

I risultati potrebbero migliorare le future possibilità terapeutiche.

Se ha interesse a partecipare, per maggiori informazioni può contattare:

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Largo A. Gemelli 8, 00168 Roma

Telefono: prof.ssa Geltrude Mingrone 338.7019027 Dr.ssa Caterina Guidone 334.7108019

e-mail: geltrude.mingrone@unicatt.it; caterinaguidone@gmail.com

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata UOC di Medicina Interna - Centro Medico dell'Obesità

Viale Oxford 81, 00133 Roma

Telefono: 06 20902680

e-mail: centro.obesita.ptv@gmail.com

Campus Biomedico di Roma-Endocrinologia e Diabetologia

Via Alvaro del Portillo 21, 00128 - Roma

Telefono: 06 225419150

e-mail: selectcampusbiomedico@gmail.com

