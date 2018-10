Maker Faire 2018: i robot ballerini e calciatori di Elettra Robotics

Alla Maker Faire Rome i robot ballano e giocano anche a calcio: Andrea Greco e Lorenzo De Gaspari, di Domodossola, hanno sviluppato una serie di robot con i quali partecipanno alle competizioni internazionli di robotica nel settore della danza e del calcio: «In Giappone abbiamo ottenuto il titolo mondiale per la categoria on stage per la robocup junior, legata al ballo, mentre in Canada abbiamo partecipato a una dimostrazione della futura categoria di calcio umanoide», dice De Gaspari, presentano i suoi prototipi. «Il robot è composto da dei motori, che sono i suoi muscoli, che gli permettono di muoversi e camminare – prosegue Greco – possiede anche sensori come gli ultrasuoni che gli permette di capire se ci sono oggetti intorno a lui ed evitare gli ostacoli.



Con la telecamera riesce a individuare la palla e poi calciarla. Altri sensori che gli permettono di stare in equilibrio o di rialzarsi dopo una caduta sono il giroscopio e accelerometro». L'obiettivo è ambizioso: «Con la Robocup vogliamo creare una squadra di robot che riesca a giocarsi una partita alla pari contro i campioni di calcio umani. Noi speriamo, attraverso la nostra tecnologia di raggiungere questo obiettivo».