Maker Faire Rome 2023, torna il 20 ottobre la fiera dell'innovazione

Dall'innovazione al metaverso, dai big data all'aerospazio e all'incontro della tecnologia con l'arte: la "Maker Faire Rome 2023 - The European Edition" si prepara a tornare il prossimo 20 ottobre in un'edizione ancora più grande. L'appuntamento con l'evento, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, è in programma fino al 22 ottobre presso la Fiera di Roma. L'edizione 2023 è l'undicesima di una manifestazione che è cresciuta e si è evoluta nel tempo, proponendosi come una piattaforma di incontro che fa dell'innovazione il filo rosso capace di mettere in comunicazione imprese, startup, enti di ricerca, scuole, università e innovatori.

«La nostra è una fiera inclusiva, dove la tecnologia è alla portata di tutti, non solo per gli addetti ai lavori», osserva il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. «Questo spirito - prosegue - ci ha accompagnato fin dalla prima edizione e lo abbiamo mantenuto, intatto, negli anni. Maker Faire Rome coinvolge tutti in maniera semplice e diretta. Quest'anno, alla Fiera di Roma, avremo anche più spazi per interagire con il grande pubblico e siamo pronti per allestire una nuova, indimenticabile, edizione». In attesa della tradizionale "Call for Makers", scrive la Maker Faire, a breve è prevista la "Call for Big Bang Projects", ovvero il bando per le candidature per i progetti di grandi dimensioni, con elevata interattività e coinvolgimento del pubblico.

«Stiamo già lavorando all'edizione 2023. che avrà una dimensione imprenditoriale ancora più marcata, con il coinvolgimento di numerose start up, anche straniere», dice Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma. «Chi partecipa alla Maker Faire - prosegue - può vedere, da vicino, le persone che con la loro creatività stanno costruendo il nostro presente e l'immediato futuro». Grazie agli spazi della Fiera di Roma, la prossima edizione prevede nuovamente l'Area Kids, con laboratori e attività per i più piccoli, e l'Educational Day del venerdì dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, che potranno visitare in anteprima le invenzioni e le scoperte esposte nei padiglioni.