IlMessaggero145, Raffaele Fitto: «Flessibilità sul Pnrr»

Martedì 20 Giugno 2023, 10:56

«Le opportunità per Roma col Pnrr sono tante perché ci sono più di 8 miliardi per la città». Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento all'evento "Roma, Capitale nel Futuro" per i 145 anni del Messaggero. Per la città «è una sfida da cogliere e un lavoro da fare molto intensamente nei prossimi anni», ha sottolineato Fitto.