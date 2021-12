«Per vincere servono giocatori importanti, un allenatore importante e una società sempre presente, ma è primario avere grandi giocatori. Non voglio disprezzare la rosa attuale, che ha giocatori importanti, ma non ci sono campioni, questa è la realtà». Francesco Totti ha parlato così della sua Roma a due giorni dal ko allo Stadio Olimpico, proprio nel giorno del suo ritorno in tribuna. Siete d'accordo con il pensiero dell'ex capitano giallorosso.