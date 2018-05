Vittorio Cecchi Gori fa pace con la ex Rita Rusic: «La famiglia si è riunita»

« La famiglia è riunita». Vittorio Cecchi Gori, intervenendo in collegamento su Rai1 a "Il Sabato Italiano" di Eleonora Daniele, ha confermato il ritrovato rapporto familiare con l'ex moglie Rita Rusic e i figli Mario e Vittoria. Il produttore cinematografico, parlando della Rusic, ha aggiunto: «L'ho sentita stanotte, stava a Miami, dovrebbe tornare la settimana prossima. Mario l'ho visto anche oggi, a pranzo sono stato insieme con lui, spero di sentire anche Vittoria che mi chiama ogni tanto». In studio, ospite della conduttrice, anche l'attrice Maria Grazia Buccella, icona sexy degli anni '70 e storica fidanzata di Cecchi Gori, la prima a soccorrere e accompagnare il produttore in ospedale al momento del malore che lo colse lo scorso dicembre. Alla conduttrice, che gli chiedeva come si sentisse, Cecchi Gori ha risposto «bene, mi è venuta voglia di ballare».

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA