Salvini pronto ad andare in vacanza, ma non dai social - di M. Ajello

di Mario Ajello

Una settimana di vacanza per Salvini. Senza leghisti. Nella solitudine dei suoi affetti. Al mare. Ma chissà se il super-social ministro dell'Interno riuscirà a non farsi vivo sul web. La vacanza è la vacanza, e anche Salvini se la vuole godere "in maniera privatissima", assicura. Quanto privata, appunto, si vedrà: visto che lui stesso sostiene che non gli costa alcuna fatica twittare, "ci metto appena trenta secondi". Ma prima di "sparire per qualche giorno", come dice lui ma senza dire dove andrà (forse in Sicilia), stasera ad Arcore - ma in assenza di Berlusconi che è in Sardegna - farà un comizio alla festa locale della Lega. E considerando il clima di scontro con Forza Italia, con la quale Salvini non vuole rompere ma la vuole comandare, si attendono freccciate verso il partito di Tajani. Perché adesso è a lui che Berlusconi ha affidato la governance di Forza Italia e Tajani, moderatissimo e super-europeista essendo il presidente dell'Europarlamento, non è il più adatto ad andare d'accordo con Salvini. Il quale dopo la vacanza - in cui dovrà sbrogliare per esempio il rompicapo Rai - riapparirà in Sicilia per un incontro pubblico il 14 agosto e l'indomani a San Luca, in Calabria. Nel paese tradizionalmente considerato culla di 'Ndrangheta. Qui, e non a Roma, si svolgerà la consueta conferenza stampa di ferragosto del ministro dell'Interno.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



