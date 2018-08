Meghan Markle compie 37 anni: l'età cruciale per le donne reali

è entrata a far parte della famiglia reale pochi mesi fa e oggi compie 37 anni, un'età cruciale per le donne reali. Se tra gli artisti e nel mondo dello star system il 27 è il numero fatidico da superare, per i nobili è il 37, come sottolinea il Telegraph. Lainfatti, potrà cominciare a rilassarsi. La mamma del suo Hanry,non ha oltrepassato questa età, ma le donne delle famiglie reali europee sulla soglia dei 40 anni cominciano a essere più consapevoli e meno sopraffatte da ansie e insicurezze.Trascorsi i venti e i trent'anni sono più in grado di gestire le intrusioni nella loro vita privata. Il percorso di una donna reale non è facile, come potrebbe sembrare ai più. Non è il caso diche è nata dall'altra parte del mondo e con prospettive nettamente differenti, ma per chi ha il sangue blu nelle vene gli anni dell'adolescenza e di costruzione del proprio futuro sono costellati da insicurezze e ingerenze negli affari di cuore.Nella vita di Meghan molte cose sono cambiate, e tutto prima di compiere 37 anni. A cominciare da un matrimonio tra i più seguiti e commoventi del secolo, celebrato in mondovisione il 19 maggio. Passando all’ottenimento del titolo di duchessa di Sussex. Per finire all’aumento vertiginoso dei fan che ammirano il suo look.Intanto, cominciano i festeggiamenti per il compleanno reale e arrivano i regali. La PETA, associazione animalista, ha inviato a Meghan una borsa bordeaux firmata Alexandra K., realizzata senza materiali di derivazione animale. Un'occasione per ricordare, con un regalo, l'impegno contro lo sfruttamento animale, al quale la Duchessa del Sussex si è già dimostrata sensibile.