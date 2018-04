Elisa Isoardi lascia il segno su Matteo Salvini, quello del ferro da stiro

L'può aiutare a scrollarsi di dosso le critiche e, nei casi peggiori, gli insulti. Ne sa qualcosa, che ha deciso di utilizzare una delle armi più efficaci per replicare alla vasta eco generata dal suo post di venerdì scorso, in cuidel suo compagno, il leader leghistaIl post su Instagram aveva generato nuove polemiche dopo una precedente uscita della showgirl e conduttrice, che in un'intervista aveva dichiarato: «Appoggerò sempre Matteo, sono». Dichiarazioni che a molti, uomini e donne, era sembrata decisamente retrograda per l'anno di grazia 2018.Le foto di Elisa che stira le camicie di Salvini sono state l'occasione per una nuova polemica, durata diversi giorni. Almeno fino a oggi, perché la Isoardi ha deciso di pubblicare questa foto, in cui passeggia insieme al suo Matteo, e sulla camicia del leader della Lega è stato aggiunto, in senso autoironico, il. Potete avere qualsiasi opinione di Salvini e della sua compagna, ma non potete negare che questa volta si è trattato di quello che gli utenti più giovani sul web chiamano 'Epic Win'.