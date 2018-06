Treviso, la festa di compleanno si trasforma in matrimonio: la sorpresa degli invitati Foto

Quella che doveva essere una banale, si è poi rivelata agli ignari invitati un. E la sorpresa che doveva essere riservata a Elena,pretesto per radunare parenti ed amici, è invece stata tutta per gli invitati a, in provincia diChe, saliti sul San Gallo, si sono trovati increduli nel prato verde di fronte a un tappeto bianco e l'assessore Valter Ballacin che attendeva con fascia tricolore. E anziché un dolce con delle candeline, una torta a piani per il sì tra, 34enne di Sernaglia della Battaglia, e, 36enne di Conegliano.I due sono riusciti a tenere segreti, per mesi, i preparativi del matrimonio. Silvia Pederiva, amica fin dai tempi dell'asilo della sposa, si è ritrovata a fare da testimone. «L'appuntamento spiegano gli amici era nel parcheggio di un bar per poi andare a bere un aperitivo, e invece siamo stati condotti sul San Gallo». Qualcuno ha sgranato gli occhi, altri hanno pensato a uno scherzo. Una quarantina gli invitati, nessun obbligo di vestiti da cerimonia per loro.«Volevamo fare a tutti voi una sorpresa e che questo giorno fosse vissuto senza tanti obblighi, dai vestiti ai regali» hanno spiegato gli sposini. Al termine il pranzo e gli amici non hanno rinunciato agli scherzi, organizzati in poco tempo ma pur sempre riusciti, nella casa degli sposi a Sernaglia della Battaglia.