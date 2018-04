Elisa Isoardi gioca a fare la casalinga: la foto mentre stira scatena nuove polemiche

gioca a fare la casalinga su Instagram. Ed è di nuovo bufera. Dopo la dichiarazione della showgirl fidanzata di Matteo Salvini che aveva suscitato numerose polemiche: «Per amore di Matteo resterò nell'ombra», un'altra foto finisce nel mirino. Elisa è intenta a stirare e la didascalia recita: «Un venerdì sera da leoni». I commenti si sprecano: «Che tristezza», «Grande Matteo! Le donne a casa a stirare e lavare». Ma c'è anche chi si complimenta: «Brava», «Non ti sei montata la testa».La Isoardi, rispondendo alle polemiche femministe, aveva dichiarato: Sono quindici anni che lavoro in prima linea in tv, sono una donna completa, indipendente e realizzata. Quando il tuo fidanzato si sta giocando la partita della vita è normale che gli stai un passo indietro. Ma il mio passo indietro non voleva dire quello che invece hanno preso in modo pretestuoso e sbagliato. Secondo me, non hanno letto neanche l'intervista, hanno strumentalizzato e basta».