Clooney mai visto: eccolo in Sardegna mentre compra il pecorino dall'ambulante

Uno degli attori più amati di Hollywood, in pausa dalle riprese di Comma 22 a Olbia, ha trascorso una delle pause ad acquistare formaggi sardi.

Dal matrimonio reale all'ambulante che vende pecorino lungo le strade assolate della Sardegna.è stato paparazzato dai tabloid inglesi mentre acquista formaggio da un vecchietto lungo la strada durante la sua permanenza nella zona di Olbia-Costa Smeralda.Le immagini pubblicatehanno fatto il giro del Mondo.Il divo hollywoodiano, che si trova nell'Isola, zona di Olbia, per girare un film, è stato fotografato ieri - le immagini sono state diffuse dal Daily Mail - mentre compra del formaggio tipico da un venditore su una strada che stava percorrendo a bordo di uno scooter. Ma sarà proprio lui? Per il tabloid britannico non ci sono dubbi: quello che curiosa tra pecorino, "casizzolu" e miele era proprio la star che solo la settimana scorsa era nel Regno Unito per il matrimonio dell'anno, quello del principe Harry.