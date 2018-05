Belen: «Guadagno come un calciatore (bravo). E nel matrimonio non credo più»

«Sembro più forte di quello che sono, mi sento fragile, ma sono una dokonna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen». Belen Rodriguez (al momento impegnata in una campagna pubblicitaria per Swarovski) si confessa in esclusiva a Chi in un'intervista esclusiva in edicola da mercoledì 30 maggio. «Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare», dice. E confessa: «Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno».