Daniele Radini Tedeschi, la verità sull'addio a L'Isola dei Famosi 2024: «Tornata la depressione, Edoardo Stoppa è stato l'unico a starmi vicino»

Daniele Radini Tedeschi svela i veri motivi per cui ha abbandonato L'Isola dei Famosi 2024. L’ex naufrago ha tenuto banco nel periodo di permanenza in Honduras, affermandosi come il personaggio divisivo del survival game. Molto diverso dai suoi compagni ha creato numerose dinamiche e polemiche poi, dopo circa venti giorni, il suo abbandono - mai approfondito dagli autori del programma e lasciato cadere - comunicato sinteticamente dalla produzione Mediaset: «L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa».

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Edoardo e Valentina iconici (10), Khady ma basta (5), Artur scontato (4), Maltese secchione (9), Vezzali la solita (3)

Daniele Radini Tedeschi e l'addio a L'Isola

Poi i telespettatori del reality si sono trovati il critico direttamente in studio senza sapere la motivazione (al contrario chiarita per Joe Bastianich, Peppe di Napoli, Francesca Bergesio e molti altri naufraghi ritirati) del suo addio. Nell’ultima diretta del 22 Maggio Vladimir Luxuria, tra i tanti argomenti affrontanti a L’Isola dei Famosi, ha evidenziato che i naufraghi si sarebbero spaccati in due gruppi.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Alberto Angela senza rivali, Michelle Hunziker niente di nuovo, Cattelan scende. (Anche) oggi stop ai dati Auditel

La depressione e la solidarietà di Edoardo Stoppa

Inizia parlando di Edoardo Stoppa: «Si è sempre comportato molto bene con me…Sono arrivato in Honduras in condizioni non ottimali, non stavo bene e lui è stato molto sensibile…». In un momento di estrema difficoltà infatti l'ex inviato di Striscia sarebbe stato l'unico a confortare Daniele: «Una sera io ho vissuto questa mia depressione, l’ho sentita salire, ho sentito questo forte senso di angoscia e ad un certo punto lui è stato l’unico che la mattina dopo è venuto da me dicendomi che su di lui avrei potuto contare per qualunque cosa».

La verità su Instagram

Radini Tedeschi ha parlato così ai suoi followers di un forte senso di angoscia e di una sofferenza psichica definita dallo stesso “depressione”, vissuta sia fuori dall’isola che durante l’esperienza honduregna. Senza approfondire troppo la questione Daniele Radini Tedeschi, in una diretta televisiva dall’Honduras, aveva detto al pubblico italiano: «A Roma prendevo dieci farmaci al giorno, qui ne prendo solo due, sono guarito. Sto meglio». Ora si comprende il suo periodo cupo, il dolore a cui voleva tornare quando all’ultima puntata, prima dell’uscita dal gioco, aveva confessato: «Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore che ho nella mia vita reale. Io sono un vinto che tornerà ad essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore. Non posso continuare a bere ad oltranza».

L'attrito con Bastianich (continua)

Daniele si è fatto notare al grande pubblico per aver passato i giorni sull’isola da “mendicante”, chiedendo in elemosina il riso ai suoi compagni perché in realtà lì era in “vacanza”; una vacanza all’insegna del far poco o quasi nulla rispetto agli altri, che aveva fatto scatenare parole d’odio da parte di alcuni telespettatori e arrabbiare i suoi colleghi naufraghi, tra cui Joe Bastianich. Con lo chef italo americano le cose non sono andate meglio neppure quando Daniele è tornato in Italia, visto che poche settimane fa hanno avuto un acceso scontro a distanza.