Larry Connor, il miliardario 74enne vuole visitare il Titanic a bordo di un sottomarino: la sfida dopo il disastro dell'OceanGate

Dopo l'implosione tragica del sommergibile OceanGate nell'estate del 2023, che ha portato alla morte dei cinque passeggeri (tra cui il Ceo dell'azienda), il mondo ha guardato con crescente preoccupazione al settore del turismo subacqueo estremo. Tuttavia, non tutti si sono lasciati scoraggiare: Larry Connor, noto imprenditore e astronauta statunitense, ha annunciato un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dell'esplorazione subacquea.

Larry Connor, chi è

Larry Connor è un imprenditore di 74 anni a capo del Connor Group, una società di investimento immobiliare dello Ohio.

Ha partecipato come turista spaziale alla missione Axiom Mission 1 di 17 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale tra l'8 e il 25 aprile 2022. È noto per le sue imprese temerarie e questa volta ha deciso di affrontare una nuova sfida: dimostrare al mondo che l'esplorazione subacquea può essere sicura.

La missione

La sua missione lo porterà sulle tracce del leggendario Titanic, a bordo di un sottomarino della Triton, una società rinomata per la produzione di veicoli subacquei. Patrick Lahey, co-fondatore e Ceo di Triton, ha condiviso il proposito di Connor di dimostrare che l'implosione dell'OceanGate nel 2023 non debba comportare la fine delle esplorazioni subacquee. Nonostante l'incidente abbia generato timori e miti sulla sicurezza dei sottomarini personali, Connor è determinato a mostrare al mondo che l'oceano può essere affrontato con sicurezza e rispetto per gli ecosistemi. «Voglio mostrare alla gente che, sebbene l'oceano sia estremamente potente, può essere meraviglioso e divertente se lo si affronta nel modo giusto», ha dichiarato Connor al Wall Street Journal. Non si conosce ancora la data del viaggio.

Il sottomarino

Dopo l'incidente tragico che ha visto l'implosione del sommergibile Titan nel giugno 2023, Patrick Lahey e Larry Connor hanno immediatamente deciso di fare un passo avanti nella progettazione di un nuovo veicolo subacqueo: il Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Con un costo stimato di 20 milioni di dollari, il Triton 4000/2 è il risultato di anni di ricerca, progettazione e sviluppo. Lahey ha lavorato instancabilmente su questo progetto per oltre un decennio, ma solo recentemente le tecnologie e i materiali necessari sono diventati disponibili per trasformare il suo sogno in realtà. I due imprenditori sono determinati a dimostrare che il viaggio può essere compiuto senza incidenti.