Morto Jackson Odell, la star della serie "The Goldbergs" aveva 20 anni

E' morto Jackson Odell. L'attore americano, protagonista della serie Abc "The Goldbergs", aveva 20 anni. Sulle cause del decesso è giallo. La star, che era anche un cantante e aveva iniziato a recitare a 12 anni, aveva partecipato anche alle serie tv "Modern Family" e "iCarly", seguitissime dai teenager. Si attendono gli esami dell'autopsia per capire le cause della morte.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:10



