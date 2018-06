Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano: ecco dove saranno celebrate le nozze

LEGGI ANCHE

MILANO – «Prima superiamo questa battaglia, poi... Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia», Nonostante la loro relazione sia relativamente giovane,si, con le nozze che si terranno sulla spiaggia in Sardegna.Prima però Filippo deve risolvere il problema con l’inchiesta dell’anti-doping: «Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l'unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze (…) Stavo per partire come concorrente di Pechino Express con mia sorella – ha spiegato Filippo a, in edicola domani - ma la procura sportiva ha chiesto 8 anni di squalifica per doping nonostante io mi sia ritirato da tempo, così ho deciso di rimanere a casa per difendermi».E ancora: «Sono stato uno degli atleti più controllati, ma ne uscirò pulito anche questa volta. Credo che questo accanimento nei miei confronti sia dovuto al fatto che ho pestato i piedi a qualcuno».