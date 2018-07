Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti, Mara Venier interviene: «È pazzo di lei»

Tra lavoro e amore, l'estate 2018 disembra davvero piena e frenetica: mentre l'attrice e conduttrice è impegnata con le riprese del sequel de La dottoressa Giò, si rincorrono le voci della presunta storia d'amore con, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello con cui era andata a cena. Anche, grande amica di Barbara D'Urso, ha deciso di dire la sua, rivelando un aspetto molto interessante del chiacchieratissimo flirt.LEGGI ANCHETutto era iniziato durante l'ultimo Gf: Alberto, detto 'Tarzan', non aveva mai nascosto di essere affascinato dalla conduttrice e, dopo la finale, era anche riuscito a portarla a cena. Barbara è sempre rimasta molto riservata, mentre Alberto, pur non fornendo dettagli specifici, recentemente aveva detto di sentirsi. Da quel momento le indiscrezioni si sono moltiplicate e anchesembrava averci messo del suo. La collega e amica, infatti, su Instagram Stories aveva chiesto esplicitamente a Barbara se fosse fidanzata, e la conduttrice di Pomeriggio 5 aveva risposto, in modo simpatico e affettuoso, dando alla Mara nazionale della "cretina".In un'intervista a Oggi, infine, la Venier ha fornito ulteriori conferme sulla presunta love story: «Che ci sarebbe di male? Quel ragazzo è bello come il sole, somiglia a Tarzan e non ha mai smesso di dirsi pazzo di lei. Barbara? Mi ripete sempre: mi devo fidanzare, mi devo fidanzare… io le presento un po’ di amici, ma i miei e di Nicola hanno dai 70 anni in su. E lei: scusa Mara ma che ci faccio con questi?». Insomma: altro che toyboy e flirt, qui sembra proprio esserci una vera storia d'amore tra persone capaci di completarsi alla perfezione.