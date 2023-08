Uova cotte al microonde che esplodono, allarme per la sfida su TikTok. ​«Possono danneggiare pelle e occhi»

Un nuovo video trend su TikTok può provocare serie conseguenze. Prendere un uovo bollito, metterlo in microonde e poi inciderlo in modo che esploda, nella maggior parte dei casi finendo in faccia. È questo un trend diventato popolare su TikTok, contro il quale gli esperti mettono in guardia dai possibili danni.

Uova che esplodono, i rischi

In agguato non vi sono solo scottature e abrasioni della pelle, ma anche possibili problemi agli occhi.«Il vapore caldo e l'uovo caldo insieme alla forza dell'esplosione possono colpire in faccia e causare ustioni, non solo sulla pellec- specifica Grace Wang, oftalmologa alla Michigan Medicinec- .

I consigli

Le esplosioni delle uova possono inoltre anche danneggiare le cellule che aiutano a riparare i tessuti nella parte anteriore dell'occhio. A volte, le lesioni possono essere abbastanza gravi da richiedere cure mediche o mettere a rischio di infezioni. Nei casi peggiori, si possono sperimentare problemi di vista a lungo termine a causa delle cicatrici. Il consiglio dell'esperta è quindi quello di «non provarci, perché non ne vale la pena». (ANSA).