Tinder, l'app di incontri diventa un modo per "sistemare" i cuccioli abbandonati

Venerdì 13 Agosto 2021, 18:12

Ti iscrivi, crei un profilo, aggiungi foto e descrizione, e inizi a sfogliare, letteralmente, una miriade di volti alla ricerca della persona giusta con cui fare "match". È questa la logica di Tinder, una delle più famose app di incontri che vanta una lunghissima serie di iscritti in tutto il mondo. Un modo semplice ed immediato per incontrare persone e conoscere gente nuova. Ma cosa succederebbe se tra questi profili ci fossero anche dei cuccioli in cerca di casa?

Nessuno scherzo: succede a Monaco di Baviera, dove un rifugio per animali sta tendando questa nuova e inusuale strada per assicurare a cani e gatti ospiti della struttura un nuovo amico umano che si prenda cura di loro. Il metodo è semplice: pubblicare su Tinder il profilo del cucciolo e aspettare che qualcuno lo scelga. I risultati, al momento, sembrano piuttosto positivi. Che sia la nuova frontiera delle adozioni?

