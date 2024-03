Kate Middleton, mamma Carole è stata la prima a sapere del tumore: l'aiuto con i nipoti e il sostegno alla figlia, così ha tenuto unita la famiglia

Carole Middleton è la vera forza che tiene uniti i Windsor dopo la diagnosi choc di cancro a sua figlia. Lo dice all'Independent una fonte vicina alla famiglia, secondo cui la mamma di Kate Middleton ha svolto un ruolo fondamentale dietro le quinte per il principe e la principessa del Galles, durante quello che è uno dei periodi più turbolenti degli ultimi tempi per la famiglia reale.

Super nonna

«Carole è la forza trainante che tiene unita la famiglia con il minimo sforzo e la massima umiltà - ha affermato la fonte - Si è occupata di George, Louis e Charlotte, li ha portati a scuola e alle attività sportive scolastiche e ha dato loro un sostegno infinito. È stata una vera figura alla Mary Poppins.

Secondo quanto riferito, il principe Harry ha contattato William e Kate dalla sua casa in California. Lui e sua moglie Meghan hanno offerto parole di sostegno, dicendo: «Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace». Il re, nel frattempo, si è detto “orgoglioso” della sua “amata” nuora per il suo “coraggio” nel parlare del suo trattamento, solo un mese dopo aver rivelato che gli era stata diagnosticata la malattia. Carlo, il cui cancro è stato scoperto mentre era in cura per un ingrossamento della prostata, è rimasto in stretto contatto con lei durante il trattamento.