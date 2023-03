Si fa tatuare gli addominali sulla pancia perché non vuole dimagrire: «Così non faccio dieta né vado in palestra»

Vuoi ottenere addominali scolpiti in pochi giorni? Nessuna dieta, e neanche tanta palestra. Basta un tatuaggio: è successo davvero, perché un tatuatore ha lavorato 2 giorni per disegnare una tartaruga sullo stomaco di un ragazzo che non riusciva a dimigrarire. Questa è solo l'ultima follia nel mondo dei tatuaggi. Dean Gunther, un tatuatore di Manchester, è stato incaricato di fare un tatuaggio a un uomo che voleva essere in forma per l'estate, senza dover andare in palestra o fare una dieta ferrea. L'intera lavorazione ha richiesto un totale di due giorni.

Le immagini mostrano Dean che segna attentamente il corpo del suo cliente con intricate linee muscolari prima di tatuare i muscoli molli sullo stomaco. Dean spiegato: «Ha deciso un tatuaggio particolare, potendo così godersi la birra e il buon cibo. Ero entusiasta di fare questo tatuaggio perché avevo già visto qualcuno farlo prima, ma non sembrava realistico, ed erano semplici contorni neri. Quindi, ho deciso di accettare questa sfida e di farlo in modo completamente diverso. È stata una delle mie richieste più insolite, ma sono d'accordo».

Il video del tatuaggio ha collezionato migliaia di visualizzazioni su TikTok e Instagram. Il video mostra prima Dean che stacca la carta per gli stampini per mostrare i contorni viola sullo stomaco dell'uomo. Il cliente quindi tira su con orgoglio la sua maglietta per mostrare la sua nuova pancia perfetta.