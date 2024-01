«Cosa si può fare con i tappi di sughero?». Dai vetri dell'auto alla frutta: consigli utili o bufale?

Sta spopolando il trend su TikTok di come riutilizzare i tappi di sughero. Ma sono consigli utili davvero o è la solita bufala che gira sui social? Scopriamolo insieme. Sarà capitato anche a voi di scrollare TikTok e trovare i cosidetti "esperti" che consigliano metodi per riciclare i tappi di sughero piuttosto che buttarli via. Ma questi rimedi funzionano davvero o sono bufale per attirare solo visualizzazioni?

Uno dei consigli più virali del momento è quello di tenere un tappo di sughero in auto per evitare che si appanni il vetro del cruscotto.

Oppure conservare un tappo di sughero nella frutta per allontanare i moscerini, o utilizzarli nel frigo per allontanare gli odori e ancora nella farina per evitare che si creino dei vermetti.

E voi ci credete? Ma soprattutto, perché ci dovreste credere?

Tappi di sughero, consigli utili o bufale?

Di contro, fanno tendenza alcuni video di persone che categoricamente smentiscono questi consigli e anzi dichiarano che si tratti di vere e proprie bufale.

In effetti nessuno di queste persone che suggerisce i rimedi fornisce prove convincenti, spiegazioni o esperimenti per avvalorare la loro tesi.

Ma quindi sono consigli utili o fake news? Come insegna la scienza però qualsiasi affermazione fatta senza prove può essere considerata falsa, o tenuta in considerazione in attesa di prove convincenti.

C'è chi però decide di ridargli nuova vita riutilizzandoli in modo creativo. Alcuni ne fanno dei portachiavi, altri sculture che raffigurano animali, o poggiapentola, segnaposto o ancora delle lavagne dove appendere foto o appunti.

Partorisce due coppie di gemelli. I post su Tiktok di Teresa Diana: «Vi presento la mia doppietta»