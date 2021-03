Diretta Sanremo 2021, le reazioni social: «Noemi mai così luminosa». Il microfono di Fasma non funziona ed è subito «che succede?»

«Perchè Sanremo è Sanremo», queste le parole pronunciate da Amadeus, che aprono la terza puntata del Festival di Sanremo 2021. Parole che risuonano sui social come una campanella che segna l'ingresso in classe del popolo di Twitter, pronto a scatenarsi all'insegna dell'hashtag #sanremo2021. Da subito è Noemi, con la sua nuova forma, a scatenare l'entusiasmo degli spettatori social: «l'Italia è una repubblica democratica fondata su noemi», commenta la sua sorprendente performance un utente twitter. «Io Noemi non l'ho mai vista così luminosa» scrive un altro.

l'Italia è una repubblica democratica fondata su noemi #Sanremo2021 pic.twitter.com/VEF0j6wjhx — moni mangialibri™ ☕💐 (@llyfrausandrain) March 4, 2021

«Casadilego figlia di Loredana» è il commento più twittato che accompagna il duetto della giovane artista dai capelli blu (come quelli di Loredana Bertè) e Francesco Renga.

avvistata la prima figlia di loredana sul palco di sanremo #sanremo2021 pic.twitter.com/qnwXVw5a70 — benedetta:) (@legendoves) March 4, 2021

Il microfono di Fasma non funziona, Amadeus rientra sul palco ed interrompe l'esibizione: Twitter sobbalza, nel Dejavù dell'episodio dell'interruzione della performance di Morgan e Bugo nel lontano 2020. «AMADEUS CHE ENTRA SUL PALCO E INTERROMPE TUTTO QUA CI SIAMO AVVICINATI AI LIVELLI DI BUGO #Sanremo2021».

RAGA IL MICROFONO DI FASMA NON FUNZIONA ED È SUBITO “CHE SUCCEDE?” #Sanremo2021 pic.twitter.com/C17QmElAQr — NeonDemon (@NeonDem48212582) March 4, 2021

L'esibizione di Francesca Michielin e Fedez, tra le più attese della serata, regala grandi emozioni tra i twitters più appassionati. Il loro medley sulle note di "Felicità" di Al Bano e Romina Power, interpretato ossimoricamente dai due con volti seriosi, scatena i social.

"Felicità" cantata con quello sguardo serissimo di Francesca Michelin mi spezza #Sanremo2021 — 𝙳 𝙾 𝙼 ™ (@imrospo) March 4, 2021

