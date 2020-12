Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero.

Caro amico Sagittario,

sei pronto per la nuova galoppata, allegro centauro? E sei pronto per la tua comoda stalla? Il tuo 2021 sarà sicuramente un anno meno frenetico di quello passato, e questo non è certo un male, perché ti permetterà di costruire un futuro più stabile anche nella professione. I nuovi Giove e Saturno sono in angolo positivo, accrescono la tua influenza sulle persone vicine, che ti apprezzeranno per la tua cordialità ma anche per i tuoi buoni consigli, i tuoi profili social vedranno un aumento delle visite e della tua popolarità. Anche la vita affettiva promette bene, il cielo però ti invita a rendere stabile la relazione; se sei innamorato, forse è il momento di assumerti qualche responsabilità. Insomma è un buon anno, da vivere al trotto, dovrai però mettere in conto una primavera movimentata, con tuo padre Giove che ti chiede più saggezza…

Amore

Quel Marte erotico e intraprendente che ti ha accompagnato nella seconda parte del 2020 riprende il suo moto normale dopo l’Epifania, ma il cielo resta gentile per il tuo amore, ci sono freschezza e comprensione nelle storie stabili, e la capacità d’innamorarti come un adolescente se invece sei solo. Come al solito, è difficile resistere al tuo fascino e alla tua simpatia, Saturno però ti suggerisce di impegnarti un po’ di più per far crescere la tua relazione d’amore, se le basi ci sono… forse è per questo che si prospetta un pochino di maretta nella coppia durante la primavera, quando Giove si sposta in Pesci accanto a Nettuno, non puoi sperare sempre di farla franca con le tue “distrazioni”… Da luglio a fine anno, poi, il cielo torna gentile: fissa le nozze in ottobre! Belle amicizie, che quest’anno avrai voglia di selezionare di più.

Lavoro & affari

Con tuo padre Giove a favore per gran parte dell’anno e Saturno amico, le premesse per un anno produttivo ci sono tutte, anche perché nel 2021 il veloce Mercurio, stella degli affari, trascorre parecchie settimane in segni amici, in particolare tra all’inizio dell’anno e in settembre, ottobre e dicembre. Soprattutto da gennaio sino a metà marzo sono favoriti gli scrittori del segno, i giornalisti, coloro che lavorano nel campo della comunicazione o dei viaggi, ma anche i commercianti del segno, c’è la possibilità di una bella ripresa grazie all’idea giusta. Cerca però di non fare progetti troppo grandiosi in maggio e giugno, rischi di doverli ridimensionare, cerca la giusta misura. Potrai trovarla certamente in autunno, le tue iniziative centrano il bersaglio. Entrate in novembre e dicembre.

Salute

Come ti abbiamo anticipato, Marte quest’anno ha un corso regolare e quindi dispensa favori e fatica un po’ a tutti i segni. Tu dovrai fare un po’ di attenzione nella seconda parte di marzo, quando ci sono delle tensioni nel cielo. Potrai allora sentire un po’ d’ansia, possibili momenti di stanchezza, disturbi respiratori e mali di stagione, attento alle tue gambe favolose ma talvolta delicate. Come sempre, dovrai fare caso alla linea, ma tra la metà di maggio e luglio, quando Giove si affianca a Nettuno, devi assolutamente evitare l’alcol e ogni genere di stravizi, non esagerare con i farmaci, no all’automedicazione.

Giorno chiave

Domenica 10 ottobre, con Sole, Mercurio e Marte in Bilancia, Luna e Venere nel tuo cielo, Giove e Saturno in Acquario, Urano in Toro, Plutone in Capricorno, Nettuno in Pesci.

Ultimo aggiornamento: 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA