Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno dell'Aquario (21 gennaio-19 febbraio) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero.

Caro amico Acquario,

Il 2021 per te è davvero cruciale. Hai nel tuo segno il prospero Giove, ma anche Saturno, una delle tue stelle guida, il pianeta della saggezza e del tempo, mentre l’altro tuo protettore, l’elettrico Urano, continua il suo lento cammino in Toro, in quadratura. Con questo cielo pieno di luce ma anche con qualche ombra, hai la possibilità di scegliere come sarà nei prossimi anni la tua vita e anche un po’ quella degli altri, almeno quella delle persone che ti vogliono bene… è una grande responsabilità. In questo percorso, che richiede un salto di qualità da parte tua, sia nella professione che nella vita personale, quest’anno hai l’aiuto del veloce Mercurio, stella degli affari e della parola, che nel 2021 ama i segni d’aria come il tuo e li favorisce per gran parte dell’anno. Grandi cambiamenti, insomma, si preparano, e tu ne sarai l’indiscusso protagonista!

Amore

Quest’anno Venere, la stella dell’amore, ha un corso regolare, quindi distribuisce i suoi favori a tutti i segni con equilibrio, almeno sino a ottobre. Però sosta nel tuo cielo proprio in febbraio, il periodo del tuo compleanno e anche il mese dell’amore, una coincidenza fortunata! Ci sarà dunque tenerezza, intesa, attrazioni, anche se non mancheranno momenti di tensione… del resto, sarebbe divertente l’amore se fosse solo serenate e cuoricini? Un po’ di pepe, quando serve, fa soltanto bene. Momenti magici anche sul finire dell’estate, in autunno… Con questo cielo, potrai prendere decisioni importanti anche se sei molto giovane: matrimoni, convivenze, l’arrivo di un erede, divorzi e nuove unioni, insomma tutto può succedere! Nulla però sarà soltanto un gioco: farai sul serio, parola di Saturno!

Lavoro & affari

Come abbiamo detto, nel tuo cielo ci sono stelle di grande calibro, che ti spingono a concentrarti sul tuo futuro, a mettere sulla costruzione della tua carriera tutta la tua energia e la tua intelligenza. A volte ti sei lasciato tentare da nuove vie suggestive, hai lasciato il passato alle spalle per ricominciare un altro cammino; non diciamo che tu abbia sbagliato, anzi, ma adesso è il momento di concentrarti al massimo, di scegliere, non puoi fare il ballerino e l’astronauta, l’erborista e il navigatore solitario nella stessa vita! Mercurio è con te, ottimo in gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre e ottobre, sei più aria che mai, svelto, intuitivo, convincente, ispirato… segui il tuo sogno sino in fondo, giocati tutto e vincerai. Ritrova la fiducia in te stesso, dai spazio alle tue qualità. Denari in moderato aumento.

Salute

La forma fisica va seguita con un po’ d’attenzione, sei sollecitato da troppi influssi. Dopo un 2020 protetto da Marte positivo per metà anno, ora potresti sentirti a tratti stanco, spompato, anche perché gli impegni sono parecchi. L’alimentazione non dev’essere disordinata, sei diviso fra una gran fame e momenti in cui salti pranzo e cena, non va bene. Tutelati in particolare in gennaio, febbraio, luglio, novembre, segui i consigli del tuo medico, non commettere imprudenze alla guida ma anche a casa, fai un controllo dal dentista. Sei molto teso, tisane contro l’insonnia, tachicardia, stomaco chiuso.

Il giorno chiave

Giovedì 14 ottobre, con Sole, Mercurio e Marte in Bilancia, Luna, Giove e Saturno nel tuo cielo, Venere in Sagittario, Plutone in Capricorno, Urano in Toro, Nettuno in Pesci.

