Germania, macellaio crea il primo B&B tutto salsicce e wurstel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli appassionati della carne di maiale in tutte le sue declinazioni (soprattutto se sotto forma di wurstel e salsiccia), c’è un luogo da non perdere: è il, a Rittersbrach, vicino Norimberga (Germania).Le stanze sono tutte in tema. Le 7 camere hanno la carta da parati decorata con salsicce (che si trovano anche secche, a forma di cuore, attaccate al muro) e cuscini a forma di wurstel.L’idea, riporta la, è venuta a Claus Boebel, la cui famiglia è macellaia da 4 generazioni. Inaugurato nel settembre 2018, ha già avuto visitatori da diverse parti del mondo (da Cina, Giappone, ma anche da Italia e Spagna). Accanto al Bed and Breakfast Claus ha aperto il primo “wurstorante” del pianeta: si tratta di un ristorante dove si servono solo le bratwurst, le tipiche salsicce tedesche.