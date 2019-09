Perchè i vip visualizzano le tue storie Instagram? «È un bot, ecco come funziona»

«Perché i vip guardano le mie storie?». È probabilmente questa la domanda che gli utenti di Instagram si sono fatti più spesso nelle ultime settimane. Capita ormai regolarmente di trovare account verificati - quelli con la spunta blu - nell'elenco dei profili che visualizzano le nostre storie. Ma perché vip, influencer e politici guardano proprio le nostre instastories? La risposta è molto semplice: in realtà non lo fanno davvero. Molti personaggi famosi, infatti, si servono di un bot che permette loro di visualizzare in automatico migliaia, se non milioni, di storie al giorno. Lo scopo è quello di portare sul proprio profilo quanta più gente possibile, in modo tale da accrescere like e follower.

«Si chiama "" ed è un pacchetto crescita», spiegano gli esperti di digital marketing. «Ci sono aziende che vendono questo pacchetto in abbonamento, promettendo di far crescere in maniera esponenziale il numero di follower dei propri clienti». Sempre più persone utilizzanoper scopi commerciali, così raggiungere una fetta più ampia di potenziali clienti diventa di cruciale importanza. «E le visualizzazioni non sono casuali - prosegue l'esperto - il bot viene settato in base a interessi, aree geografiche e molto altro, in modo tale da raggiungere solo gli account potenzialmente interessati».

Pagando un abbonamento mensile a queste aziende e fornendo loro l'accesso al proprio profilo, è possibile raggiungere miloni di account Instagram filtrati in base ai propri obiettivi. «Questo metodo nasce perché su Instagram non puoi entrare nel feed di chi non ti segue, come invece accade su Facebook. Si può dire che su Instagram non esista viralità. Così invece si diventa visibili anche a persone con le quali non siamo collegati». Naturalmente si tratta di una pratica non proprio ortodossa, che «viola le direttive del social». Non a caso, chi gestisce questi bot tende a «settare un numero non eccessivo di storie da visualizzare giornalmente», in modo tale da non essere "beccati" da Instagram.

Ultimo aggiornamento: 19:41

