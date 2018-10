Monna Lisa di 15 metri realizzata con le foglie autunnali

Una gigantesca Monna Lisa di 15 metri è stata realizzata con migliaia di foglie autunnali. L'opera d'arte, ribattezzata "Monna Leafa" (da leaf, foglia in inglese), è stata creata con un soffiatore di foglie e utilizzando grappoli di foglie marroni, rosse e viola. È accaduto a Londra. Come riporta The Indipendent, l'autore dell'opera, Nathan Wyburn, è noto per la creazione di ritratti iconici di celebrità utilizzando Marmite (una crema spalmabile prodotta nel Regno Unito e in Sudafrica) sul pane tostato, ritagli di giornale o dentifricio.​

«Creare questa opera d'arte - ha spiegato Wyburn - è stata una sfida davvero bella per me. Mi sono divertito molto con un attrezzo davvero versatile, l'ho usato sia come soffiatore che come aspirapolvere per ripulire le foglie dopo il progetto».

