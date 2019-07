Michelle Hunziker, lo scherzo di Aurora: su Instagram il numero di cellulare della mamma

Michelle Hunziker vittima di uno scherzo di Aurora Ramazzotti con conseguenze, però, per nulla divertenti. Aurora ha infatti condiviso su Instagram uno screen con il numero della madre, così da scatenare i fan che hanno mandato in tilt il telefono della conduttrice. A cercare di placare la situazione sono intervenute entrambi. Aurora ha postato diverse stories in cui da un mea culpa, dicendo di aver agito con leggerezza e invitando tutti a smettere di inviare messaggi e provare a fare chiamate: «Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte». Come lei anche Michelle ha chiesto ai suoi fan di essere meno insistenti: «Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine».

Michelle Hunziker mangia il maialino in Sardegna ma inciampa sul "porceddu"

Michelle confessa di aver dovuto mettere il telefono in modalità aereo perché il numero di messaggi che le sono arrivati e che continuano ad arrivare è veramente esagerato. Poi chiarisce: «Auri ha avuto questa simpatica idea, forse perché ieri ha fatto festa. Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi».

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA