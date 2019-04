La mamma non ha soldi per comprare l'auto, figlio 13enne vende l'Xbox e gliela regala

Vende la Xbox per aiutare la mamma a comprare l'auto. Il gesto di William, 13enne, ha commosso i suoi genitori e tutto il web. Il ragazzo infatti, che viene da Fernley, in Nevada, aveva capito che la mamma aveva un disperato bisogno di un'automobile, così ha pensato a un modo per aiutarla ed è riuscito nel suo intento. Il 13enne ha messo in vendita la sua Xbox, ha fatto piccoli lavori di giardinaggio, ed è riuscito a mettere da parte i soldi necessari per comprare l'auto che sua madre non era in grado di permettersi. A sorpresa ha mostrato alla donna l'esito delle sue fatiche e la mamma si è sciolta di fronte alla bontà e alla maturità del suo bambino. La madre ha anche deciso di raccontare la storia sui social, dove in poco tempo è diventata virale.

Cinque gattini appena nati buttati nell'immondizia, gli ambientalisti incastrano il 71enne



13-year-old boy trades in Xbox, does yard work to buy his single mother a carhttps://t.co/RbFHMHuXr1 pic.twitter.com/m3IvsUjwzQ — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) 2 aprile 2019

«Non ho parole per esprimere quello che sento in questo momento. Le ultime settimane sono state un inferno pieno di lacrime, rabbia, confusione e angoscia. Oggi, però, ho avuto la sorpresa più bella della mia vita. Sono senza parole, mio figlio mi ha comprato un'auto», ha scritto su Facebook, mostrando il suo nuovo acquisto. La storia però non è sfuggita a Microsoft che ha voluto premiare la maturità del ragazzo regalandogli una nuova console.

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA