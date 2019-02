Lascia marito e 9 figli per volare in Gambia dal toyboy conosciuto su Facebook

Ogni giorno le stesse cose: figli, famiglia, una montagna di responsabilità solo sue spalle. Tutto questo fino a quando non accendeva il pc e viaggiava su Facebook. Non era mai uscita dalla Gran Bretagna Heidi Hepworth, una 44enne madre di nove figli. Ad un certo punto - riporta il Daily Mail - ha iniziato a chattare con degli sconosciuti e, in questo modo, ha conosciuto Mamadou Jallow, un trentenne del Gambia e ha deciso di stravolgere la sua vita. Ha iniziato a farsi tatuaggi, a curarsi di più e a farsi le lampade. Poi, però, ha preso una decisione molto più drastica: ha lasciato il compagno Andy, con cui stava da 23 anni, e i suoi figli per volare dal suo nuovo e giovane amante.

Un gesto che le è costato tante critiche, soprattutto su Facebook: «O mio dio - scrive un utente - non posso credere a quello che ho appena letto. Che razza di persona è una mamma che abbandona i suoi bambini?». «Mi dispiace per loro - scrive un'altra persona, sempre in riferimento ai bambini che Heidi ha lasciato a casa - poveri piccoli. Resteranno traumatizzati tutta la vita». Un uomo, poi, commenta: «Non ho niente da dire per il fatto che ha lasciato il marito. Ma lasciare nove bambini? Lei ovviamente ha il diritto di essere felice, ma doveva tenere in conto i suoi bambini. Auguro la migliore fortuna a lei e ai figli». C'è poi chi la accusa di essere pazza e chi si dice sicuro del fatto che resterà molto delusa da questo gesto folle: «È tipico della crisi di mezza età - scrive un utente, rivolgendosi direttamente a lei - ma finirai come le altre che hanno fatto la tua stessa scelta: sarai presa in giro, umiliata, usata e poi buttata via».

Il marito ha raccontato a The Sun di essere "devastato" dopo la scelta della moglie, con la quale ha sei figli. Gli altri tre bambini erano nati da una precedente relazione di Heidi. «Era una mamma premurosa, attenta. Ora è diventata una persona orribile: è come se un alieno si fosse impossessato del suo corpo - dice affranto - Quest'uomo le ha fatto il lavaggio del cervello. Lei si è invaghita e l'ha seguito passo dopo passo». Dal canto suo Heidi prova a giustificarsi: «Ho incontrato un giovane gentleman, non è solo una tresca. Il nostro matrimonio aveva problemi, c'eravamo già allontanati. Forse a una donna è vietato avere nuove relazioni?». Ma Andy, invece, sostiene che l'ormai ex compagna ha iniziato ad allontanarsi da lui nella primavera del 2017, quando ha cominciato ad aggiungere sui social network uomini africani e asiatici. Heidi, comunque, non ha alcuna intenzione di tornare indietro e sostiene di immaginare una vita accanto al suo nuovo compagno e ai suoi bambini, anche se sono a migliaia di chilometri di distanza da lei.

