Kolarov divorzia: «La nuova compagna è Cristina Buccino»

Secondo il sito web serbo Viraltab, dopo dodici anni, potrebbe chiudersi il matrimonio tra il romanista Aleksandar Kolarov e la moglie Vesna. La nuova fiamma del giocatore della Roma sarebbe Cristina Buccino, attrice, soubrette ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Kolarov averebbe conosciuto Cristina a Roma qualche tempo fa. Adesso, però, la nuova coppia potrebbe presentarsi in pubblico, una volta siglati i documenti del divorzio tra il calciatore e la moglie. Racconta inoltre Viraltab che Vesna, già da anni, vive lontana dal calciatore: tanto da non averlo a seguito a Roma.

