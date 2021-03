Ilary Blasi, post nella vasca da bagno col calice da champagne. La risposta a sorpresa di Totti

Ilary Blasi, post nella vasca da bagno col calice da champagne. La risposta di Francesco Totti. «Quella era sicuramente acqua».

La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha postato nelle ultime ore su Instagram una foto decisamente sensuale che ha fatto il pieno di like e commenti. Tra le migliaia di commenti divertiti dei fans, c'è quello del marito Francesco Totti. L'ex capitano della Roma scrive: «Quella era sicuramente acqua» con seguito di faccine che ridono.

Una frase ironica che dimostra come l'amore nella coppia famosa vada a gonfie vele. La frase di Totti alla moglie Ilary ha fatto pure lei il pieno di cuoricini dei fan. Intanto Ilary Blasi si divide tra Roma e Milano, dove due volte la settimana (lunedì e giovedì) conduce dagli studi di Mediaset l'Isola dei Famosi 2021. In queste prime puntate, Ilary Blasi si è fatta notare soprattutto per alcune clamorose gaffe commesse durante la diretta che sono diventate subito... terreno fertile per le battute dei fan sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA