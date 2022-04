Giornata mondiale del bacio, i baci indimenticabili del mondo del cinema

Il 13 aprile è la giornata internazionale del bacio: una ricorrenza istituita per ricordare il bacio più lungo della storia. Il record al momento lo detiene una coppia thailandese: il loro bacio è durato ben 58 ore.

E se decretare il bacio più lungo è cosa abbastanza semplice, non si può dire lo stesso del bacio più bello. Di momenti romantici che ci hanno strappato il cuore ne è pieno il cinema, ecco allora alcuni dei baci più belli (e indimenticabili) del grande schermo.

Da "Via col vento", film del 1939, fino al bacio di Jake Gyllenhaal e Heath Ledger in "I segreti di Brokeback Mountain", passando per "Titanic", "Ghost" e "Pretty Woman". L'ultima pellicola vi stupirà.