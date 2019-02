Dal palazzo esce troppo fumo: arrivano i pompieri, ma era una grigliata di sardine

Il fatto è successo alle 12.15, praticamente all’ora di pranzo. I vigili del fuoco sono scattati sull’attenti per una segnalazione di troppo fumo da un edificio del centro. Sono arrivati subito sul posto in circa 12 ma, invece di trovare un incendio, hanno trovato una grigliata di sardine. Il fatto è accaduto martedì scorso ad Albertville, Comune francese di poco meno di 20.000 abitanti in Savoia. Alcuni passanti si erano insospettiti di quel troppo fumo che usciva da un edificio in Rue de la République. I pompieri però si sono resi conto che qualcuno si stava divertendo, in un cortile, a prepararsi un ottimo pranzo: sardine alla griglia. Probabilmente qualcuna si era cotta troppo e aveva fatto uscire un po’ di fumo in più dal barbecue elettrico.

La notizia è riportata dal quotidiano francese Le Dauphine.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA