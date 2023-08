Fidanzata scopre il tradimento, ma parte lo stesso per il viaggio: «Lo lascerò dopo le vacanze»

Sapeva che il fidanzato lo tradiva, ma è partita lo stesso con lui per un viaggio in Europa. "Ho girato questo video mentre ero in vacanze quest'estate, dalla fine di maggio alla fine di luglio", ha scritto la donna nel video (virale) condiviso su Tiktok. "Ho fatto un viaggio di 9 settimane con il mio fidanzato che mi ha tradito per tutta la nostra relazione. L'ho scoperto il giorno prima".

Il video

La clip è stata pubblicata il 31 luglio da Bdazzle e ha avuto 1,1 milioni di visualizzazioni. Il filmato mostra varie immagini del fidanzato, il cui volto è sfocato, in posa da diversi luoghi europei, mentre una mano tiene in primo piano una nota diversa in ogni inquadratura.

La frequentazione

Secondo quanto condiviso dalla donna, si frequentava con il suo ragazzo da un anno e mezzo e "dopo 6 mesi" lui le aveva detto che la "amava".