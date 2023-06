Che fine ha fatto Luis Sal? Fedez spiega cosa è successo in un video

In un podcast dal titolo "Che Fine Ha Fatto Luis", Fedez decide di parlare dei motivi per cui Luis Sal non partecipa più al podcast "Muschio Selvaggio". «Finalmente vi darò le spiegazioni sulla sparizione di Luis da Muschio Selvaggio. Mi sarebbe piaciuto che a dare le spiegazioni fosse stato lui stesso per il rispetto di tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda». Fedez ha dunque raccontato in un episodio di 15 minuti cosa è successo tra lui e Luis Sal. Il video è apparso anche su YouTube dove il format raccoglie moltissimi commenti dopo ogni show. Fedez ha raccontato di una discussione lavorativa, senza entrare nei dettagli, al termine della quale i due si sono presi una pausa di riflessione. «Alla fine dopo una settimana di riflessione lui mi manda un messaggio e mi dice: “Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più fare il podcast”. Io non l’ho presa benissimo. Ci sono rimasto male. Avevamo fondato una società qualche settimana prima e questo ha messo in piedi uno scenario complicato».

Fedez e Luis Sal, dal podcast alla società insieme

Fedez ha svelato poi di aver creato insieme al blogger una società.Società che ora è in una situazione di "stallo alla messicana": «Dopo quello che è successo con Luis Sal posso darvi un consiglio: non fate una società al 50%, perché poi si creano queste situazioni». Fedez non entrando nei particolari della discussione con Luis Sal, ha dunque svelato il motivo dell'assenza del suo collega con il quale aveva creato "Muschio Selvaggio". Al termine dell'episodio, Fedez ha lasciato la porta aperta a Luis Sal, soprattutto per una replica da parte sua. Il video ha avuto oltre 100mila visualizzazioni su YouTube in meno di un'ora, numeri destinati a salire nei prossimi giorni. Sui commenti all'episodio, infatti, Fedez ha dato appuntamento a tutti gli utenti che vogliono discutere della vicenda: «Per evitare di monopolizzare le altre puntate. Da oggi a "Muschio Selvaggio" ci sarà meno c* e si parlerà di argomenti più seri...»