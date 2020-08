Carta igienica, va srotolata in basso o in alto? Ecco la risposta (datata 1891) del suo inventore

La carta igienica in che modo va srotolata? Dalla toilette del ristorante, del bar, dell’albergo o a casa di amici, alzi la mano chi non se lo è chiesto almeno una volta nella vita. A seconda delle proprie abitudini infatti c’è chi opta per srotolarla verso il basso e chi verso l’alto: e per capire qual è effettivamente il metodo corretto, c’è stato bisogno di rispolverare il brevetto originale. Dopo che in tanti nel corso degli anni hanno infatti cercato informazioni sui motori di ricerca, il brevetto ha dato una risposta chiara e concisa alla questione. Risalente al 1891 e di proprietà di Seth Wheeler (il designer del moderno rotolo, che veniva da Albany, New York), il brevetto dice che il modo giusto di srotolare la carta igienica è dall’alto verso il basso (Leggi qui in lingua originale) .

According to 1891 patent by Seth Wheeler, toilet paper should hang on the outside of the roll.http://t.co/CL2IRyjVSL pic.twitter.com/lT2M4k47MS — John Adams (@azjohn72) March 19, 2015

o meglio della divisione in quadratini della carta igienica stessa per facilitare lo strappo. La rivelazione riguardo il brevetto non è però così vecchia: solo nel 2015 uno scrittore, Owen Williams, ha postato sul suo profilo Twitter i particolari della questione, mettendo la parola fine a ogni discussione. Se continuerete a chiedervelo, la risposta ora ce l'avete: a patto che vi fidiate di chi l'ha inventato.

