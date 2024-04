Capra nana, il nuovo animale da compagnia spopola in Francia

La capra nana è il nuovo animale di compagnia più voluto di Francia. L' allevamento di Alison Fontan sta spopolando nella regione di Bordeaux e su Tiktok, contando più di 350.000 iscritti. Le caprette nane, che misurano dai 30 ai 50 centrimetri, sono talmente desiderate che l'allevamento ha richieste di adozioni per i prossimi due anni. Il prezzo, ovviamente, dipende da rarità e dimensioni. Queste mini caprette sono molto affettuose e socievoli. Si allevano molto facilmente, e hanno le caratteristiche di un animale domestico in termini di obbedienza, affetto e interazione verso l'uomo.

«Il rispetto dell'animale prima di tutto»

Alison è molto attenta al benessere dei suoi "figlioletti", consegnandoli in prima persona ai clienti, per valutare se li affidi alle mani giuste. Uno dei suoi scopi infatti è quello di sensibilizzare le persone verso l'acquisto compulsivo di queste caprette. La sua è un'etica semplice: il rispetto per l'animale come punto essenziale. A differenza degli altri allevatori, per Alison è una regola il non ricorrere all'utilizzo di alimenti non idonei o all'allevamento troppo precoce delle capre, per impedirne lo sviluppo naturale. Pertanto, ci tiene a sottolineare che, la piccola dimensione e la bellezza delle sue "capre giocattolo" è del tutto naturale. Sembrerebbe quindi che non ci sia nessun processo contrario al benessere degli animali per ridurne la taglia.

Le caprette nane alla conquista del web

Queste adorabili creature si adattano a qualsiasi ambiente e vanno d'accordo con gli altri animali ma, come tutti, hanno bisogno di cura e premura. Queste caprette giocattolo hanno conquistato il cuore di tutto il web, infatti sono migliaia i commenti dove le persone chiedono di adottarne una, innamorati ed emozionati di fronte a questi piccoli esseri viventi.