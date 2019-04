Due campioni di lotta viaggiano in economy uno accanto all'altro, la foto conquista il web

Una foto esilarante cattura il momento in cui due campioni del mondo di lotta sono stati costretti a sedersi uno accanto all’altro su un volo per la Scozia partito da Londra. Eddie Hall, che è stato incoronato “Uomo più forte del mondo” nel 2017, era seduto accanto a Brian Shaw, che ha vinto il premio quattro volte. Hall, che si autodefinisce “The Beast” è una montagna di muscoli, ha caricato le foto su Instagram di lui vicino a Shaw in classe economica.

La foto divertente mostra i due campioni seduti quasi uno sull’altro. Sorvolano anche i poggiatesta dei loro sedili e Hall ha tutto il braccio destro che quasi ingombra il corridoio. «Le signore del check-in mi hanno messo a sedere su di lui - scherza Hall - nessuno sull’aereo vuole cambiare posto. Neanch’io lo farei».

Una seconda foto, caricata durante un altro volo fatto a gennaio, mostra Shaw seduto in una poltrona economica con la maggior parte del suo corpo nel sedile della signora seduta accanto a lui. È contrassegnato con la didascalia: “Mi sembra che si adatti perfettamente a questo sedile. Per fortuna questa signorina accanto a me era un buona sportiva...foto divertente». Un altro scatto sul loro Instagram mostra la coppia che si prepara ad andare a New York insieme per il 25 aprile. Hall l’ha pubblicato online dicendo che era andato in Scozia per fare alcune riprese, e ha anche menzionato un allenamento speciale fatto sul volo spalla a spalla con Shaw. Insomma montagne di muscoli sì, ma anche divertenti e ironici.



