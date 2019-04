Belen Rodriguez, la dichiarazione d'amore a Stefano De Martino su Instagram commuove i fan

Belen e la tenera dichiarazione d'amore a Stefano De Martino. La showgirl argentina, dopo aver confermato con una romantica foto il ritorno di fiamma con l'ex marito, ha postato un nuovo scatto corredato da una dolce dedica che ha colpito i cuori dei fan.

Belen ufficializza il ritorno con Stefano De Martino: «Che tu rimanga per sempre»

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme, uscita in famiglia con Cecilia e Jeremias

Nell'immagine condivisa su Instagram, Belen e Stefano appaiano per la prima volta frontali alla telecamera. E i sorrisi innamorati non lasciano spazio a dubbi. Ecco le dolci parole che la showgirl dedica al ballerino: «Amore, quando ti diranno che ti ho dimenticato, e anche se fossi io a dirlo, quando lo dirò, non credermi».

E Stefano non è da meno in quando a romanticismo. Il ballerino posta la stessa foto e commenta: «Quando dico Lei, tutti sanno che parlo di te». I commenti commossi dei fan non tardano ad arrivare: «Stefano è il tuo destino, siete bellissimi». Entrambi i post vengono saluati dai fan con una pioggia di like.



Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA