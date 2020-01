Barbara D'Urso fidanzata? Il video su Instagram fuga ogni dubbio: «Ecco l'uomo del mistero»

Barbara D'Urso fidanzata? In molti se lo sono chiesti in questi giorni dopo le immagini di un anello sospetto. La stessa conduttrice ha scherzato a Pomeriggio Cinque annunciando che avrebbe spiegato tutto in un post successivo su Instagram. E così ha fatto mostrando un video accompagnato da un'ambigua didascalia. Un'altra occasione per mostrarsi ironica, ma che non ha messo a tacere le voci su un presunto flirt con Filippo Nardi. Cosa che ha dovuto smentire a Verissimo.

«Ed ecco svelato il mistero... ieri sera ...mani... anello.. e ci siamo fidanzati». Così ha scritto nel post dopo che l'anello mostrato su Instagram aveva indotto follower e media ad ipotizzare un fidanzamento. Nel video che risolve il caso si vede Barbara D'Urso saltellare con Cristiano Malgioglio.

Solo pochi giorni fa, Barbara D'Urso aveva postato sulle stories di Instagram due teneri filmati in cui la sua mano si intrecciava con quella dell'accompagnatore del mistero. La didascalia era emblematica: «Cena romantica». E anche le canzoni scelte per i video hanno battere il cuore: "Io che non vivo" di Pino Donaggio ed "È colpa mia" di Maria Nazionale.

