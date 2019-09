Auto elettrica della polizia si scarica durante l'inseguimento, il sospettato riesce a fuggire

Che tempismo. Un'auto elettrica Tesla della polizia nella Bay Area si è scarica durante un inseguimento. E' quanto successo a Fremont, in California, dove - racconta la Cnn - gli agenti sono rimasti a piedi perché la loro Tesla improvvisamente si è piantata per strada. Non è chiaro se la batteria fosse stata caricata parzialmente o se l’auto abbia avuto un problema.

«Succede, di tanto in tanto» dice Geneva Bosques, portavoce del dipartimento della polizia della città californiana. La pattuglia avrebbe dovuto bloccare un veicolo sospetto ma, al momento dell’intervento, gli agenti non sono stati in grado di raggiungere l'obiettivo. Sono intervenute altre auto della polizia ma l’inseguimento è stato interrotto perché l’operazione avrebbe comportato pericoli per gli altri automobilisti. Il veicolo sospetto è stato ritrovato poi più tardi, abbandonato nell'area di San José. «Non abbiamo una policy definita per il rifornimento - fa sapere la ancora portavoce - ma le linee guida prevedono che l’auto sia carica almeno a metà all'inizio del turno. E in questo caso era così».



