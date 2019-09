Usa, dorme al volante della Tesla: il filmato è virale Video

In due su una Tesla, l’auto a guida automatica, che corre in autostrada. Fin qui tutto normale. Meno normale è se (come successo) sia chi è al volante sia chi è sul posto del passeggero, decidono di abbassare la testa, dormendo, mentre la macchina viaggia a poco meno di 100 km/h.

E' in quel momento che un passante li guarda e li filma facendo diventare virale il video. L’episodio è accaduto negli Stati Uniti d’America, sulla Massachusetts-Turnpike, l’autostrada che collega lo Stato da Est a Ovest.

A fare il video è stato Dakota Randall che lo ha postato sul proprio profilo Twitter. E’ lui a dire di aver cercato di svegliare l’autista, suonando il clacson, ma la sua azione non ha avuto alcun effetto.

Il video è stato talmente tanto virale che lo stesso Randall ha poi rilanciato alcune dichiarazioni attribuite a Tesla che avrebbe detto come questo sembra essere “uno scherzo o una bufala”.

"Il nostro sistema di monitoraggio del conducente ricorda ripetutamente ai conducenti di rimanere coinvolti" nella guida "e vieta l'uso dell'autopilota quando gli avvisi vengono ignorati. A velocità autostradale, i conducenti in genere ricevono avvisi ogni 30 secondi o meno se le loro mani non vengono rilevate sul volante”, ha proseguito Tesla, secondo quanto riporta il quotidiano britannico Daily Mirror.



Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

— Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019