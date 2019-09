Non si ferma all'alt della polizia e investe l'agente che spara alle ruote della sua auto: fermato per tentato omicidio

In fuga all'alt della polizia ha investito un agente che ha estratto la pistola e ha esploso un colpo di centrando la ruota della sua auto. Inseguimento da film in via di Lunghezza, alla periferia di Roma. Durante un controllo una pattuglia delle volanti ha intimato l'alt a una macchina che però è fuggita.

Durante un secondo tentativo di bloccarla un agente è stato investito dalla macchina, che gli è passata con le ruote sui piedi, e il poliziotto ha sparato centrando uno pneumatico. Il conducente della macchina, un 30enne, è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato anche perché trovato in possesso di droga e arnesi atti allo scasso.

